«التاريخ» يرسم البسمة على وجوه طالبات الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي

بثت مجموعة من طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، بإدارة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، الطمأنينة في نفوس أولياء أمورهن من خلال الحديث من خلف بوابات الدخول والخروج.وتعالت صيحات الطالبات ليؤكدن سهولة امتحان التاريخ الذي خضعن له، لكنهن أوضحن أنه كان طويلا، لكن «السيستم» لم يسقط خلال تأديتهم الامتحان.يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب وطالبات الصف الأول امتحان التاريخ والكمياء، بنظام التابلت، في اليوم الرابع من الاختبارات.