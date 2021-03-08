الناس والعسكر في خندق واحد.. كيف يتعامل الأمن اللبناني مع المظاهرات؟

في اثنين الغضب، كشف مصدر أمني عن القرار الامني المتخذ لمواكبة حركة المظاهرات والاحتجاجات.وأفاد المصدر بأن القرار يقضي بتجنب الصدام مع المتظاهرين إلا في حال الاعتداء والقيام بأعمال الشغب، ووضع مجموعات تدخل للسيطرة سريعا على اي حادث قبل حصوله.كما تم رصد مراقبة أمنية دقيقة ومستترة عند الخطوط الفاصلة بين مناطق متنوعة طائفيا، خصوصا بين الشياح وعين الرمانة.كما قضت الخطة بتكثيف الملاحقة الامنية للخلايا المتطرفة التي تميل لاستعادة نشاطها، وفقا لموقع لبنان 24.وشدد المصدر على أن خطورة الأوضاع المعيشية تقتضي الحذر في مقاربة الاحتجاجات، فالفقر بات شاملا، والناس والعسكر في خندق واحد.