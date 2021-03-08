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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:37 ص
الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان
وكالات
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كشف الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في حوار مع الاعلامية أوبرا وينفري أنهما ينتظران قدوم مولودة، حيث من المقرر أن تضع ميجان طفلتهما هذا الصيف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن دوق ودوقة ساسكس القول إنهما يستعدان لاستقبال شقيقة لابنهما آرتشي (22 شهرا) في وقت لاحق من هذا العام.

وقال هاري إنه لدى علمه أن ميجان حامل في مولود، اعتبر هذا خبرا "رائعا".

وأضاف "أن يكون لدى صبي وبعد ذلك فتاة. أعنى ماذا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك؟ الآن نحن لدينا أسرتنا، نحن أربعة أفراد ولدينا كلبين".

وبسؤالهما حول ما إذا كان قد يفكران في الإنجاب مجددا بعد الطفلة، قال هاري وميجان" نحن لا نعتزم إنجاب أكثر من اثنين".

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