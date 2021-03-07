التحالف يحبط استهداف جازان السعودية بصاروخين باليستيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان السعودية، حسب جريدة "الرياض".وكان التحالف العربي أطلق عملية عسكرية نوعية لاستهداف القدرات الحوثية في العاصمة صنعاء بعد التهديدات الحوثية لسلامة المدنيين في السعودية واستخدامها للصواريخ والطائرات إيرانية المنشأ، مؤكدا أن سلامة المدنيين خط أحمر وسيوقف تهديدات الجماعة الارهابية.