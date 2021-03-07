42 نائبا بطرابلس يطالبون بتأجيل جلسة انعقاد البرلمان في سرت

طالب أكثر من 40 نائبا في مجلس النواب الليبي المُنعقد في طرابلس، اليوم الأحد، بتأجيل جلسة انعقاد البرلمان في مدينة سرت المقرر لها غدًا.وطالب 42 نائبا من نواب طرابلس بتأجيل الجلسة لأنها ستكون محصورة فقط في مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة دون الإشارة إلى تضمين اعتماد مخرجات حوار تونس كحزمة واحدة، وللاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن وجود رشاوى في ملتقى الحوار السياسي.وأكد النواب أن عدم تضمين جلسة البرلمان لمخرجات الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة يعني عدم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المُقبل.ونفى المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش ما تداولته وسائل إعلامية حول تحقيقات تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة بالحوار السياسي، داعيا إلى عدم عرقلة جهود استعادة وحدة وشرعية المؤسسات الليبية تحت أية ذريعة.