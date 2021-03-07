وزير الدفاع الأمريكى: السعودية شريك استراتيجى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ستكون جيدة مشددا على أهمية العلاقات بين البلدين.وشدد وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات اليوم، أنه يجب على واشنطن والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافهما وحماية مصالحهما، حسب شبكة "ABC" الأمريكية.وأكد الوزير الأمريكي أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.وكان "أوستن"، أكد أنه بلاده ستفعل ما تراه ضروريا للدفاع عن مصالحها بعد استهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية إلى جانب قوات تابعة للتحالف الدولي ضد داعش.