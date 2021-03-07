أمريكا: سنرد على الهجمات التى تستهدفنا بالعراق فى الوقت المناسب





وأضاف أوستن أنه يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا وأن ردنا سيكون مدروسا ومناسبا.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضروريا للدفاع عن مصالحها بعد هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية إلى جانب قوات تابعة للتحالف.وأضاف أوستن، متحدثا لشبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية: أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحقيق سريعا في الحادث وتحديد المسئول عنه.وقال: "سنوجه ضربة، لو اعتقدنا أننا في حاجة لذلك، في الوقت والمكان الذي نختاره. نطالب بحقنا في حماية قواتنا"، مضيفا أنه سيتعين على إيران أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة لو تحركت الولايات المتحدة وعندما تقوم بذلك.