رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد البحيري يكشف عن فضائح الإخوان في رواية «الكمين»

الأحد 07/مارس/2021 - 03:31 م
الكمين
الكمين
جمال عاشور
طباعة
صدرت حديثا عن مؤسسة دار المعارف، رواية «الكمين» للكاتب الصحفي خالد البحيري، والتي تقع في 256 صفحة من الحجم المتوسط.

تأتي الرواية تحت عنوان: «الكمين» ويرمز هنا إلى الكمين الذي تنصبه جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها للشعب المصري ومن ورائه الشعوب العربية والإسلامية لغزو عقولهم والسيطرة عليها من بوابة الإعلام سواء كان تلفزيون أو مؤلفات وفتاوى أو حتى إعلام من خلال منابر المساجد ومحاولة التأثير في الرأي العام المصري عن طريق الإعلام بأدواته المتعددة، بالإضافة إلى كمين السوشيال ميديا وما يحدث بها من تضليل متعمد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العودة إلى المشهد السياسي والقفز من جديد على كرسي حكم مصر، والكمين المنصوب عبر «يوتيوبيرز» موجهين على اليوتيوب من أجل السيطرة على فئة الشباب وصغار السن عبر مواد احترافية لغسل الأدمغة، والكمين المنصوب من شيوخ الجماعة الإرهابية عبر الفتاوى الدينية لكسب التأييد والتعاطف، وكمين أجهزة الأمن المصرية لكشف وفضح الممارسات الإعلامية للجماعة الإرهابية، وصولا إلى الكمين المنصوب في سيناء للتصدي للعمليات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار هناك، وانتهاء بالكمين الذي تنصبه بطلة الرواية للإيقاع بزوجها الخائن وإثبات خيانته.

الشخصيات الرئيسية في الرواية، هي عبد الفتاح حجازي بطل الرواية، وهو إعلامي مصري ومذيع يعمل في ماسبيرو وعمل سابقا في بعض المحطات العربية، ومروة وهي موظفة في بنك وصديقة عبد الفتاح وتجمع بينهما قصة حب عميقة بعد طلاقها من زوجها عمرو، ومازن فراج وهو مذيع في قناة «عائدون» المملوكة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ويقيم في إسطنبول وفي نفس الوقت مدير القناة، وأبو سيف الإسكندراني وهو أحد قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان وحلقة الوصل بين التنظيم الدولي في لندن والمشرف العام على قناة «عائدون»، وغادة الشندويلي وهي معدة في قناة «عائدون» وحلقة الوصل بين القناة وجهاز المخابرات التركي.

وكذلك عبد الرحمن الخفيف من قيادات الصف الثالث في جماعة الإخوان ويوتيوبر وتولى رئاسة قناة «عائدون» بعد مقتل مازن فراج، وحسين السنُي وهو قائد تنظيم ولاية سيناء ويعمل لحساب جماعة الإخوان ومن نفس القرية التي ولد فيها عبد الفتاح حجازي، وإسماعيل سمير وهو مسؤول التنظيم الدولي للإخوان في لندن والقائم بأعمال المرشد العام، وضابط المخابرات التركي وهو المشرف العام الفعلي على قناة «عائدون» وضابط الاتصال مع جماعة الإخوان في إسطنبول، والشيخ جمال عبد الغفار وهو أزهري ينتمي إلى تنظيم الإخوان وهارب إلى تركيا ومن أنصار الجناح الثوري ومقدم برنامج الفتاوي، والسيد إسماعيل السيوفي وهو قيادة كبيرة في أحد أجهزة الأمن المصرية ومسؤول تنفيذ عملية اختراق الإخوان إعلاميا.

موضوعات متعلقة

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس

استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021