أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع كامل، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا الدولية" اليوم الأحد.غير أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة قادمة من جنوب إفريقيا عبر قطر في الرابع من مارس الجاري، وتبين إصابتها بعد يوم من الاختبار.ويبلغ إجمالي الحالات النشطة في نيوزيلندا 72 وإجمالي حالات الإصابة المؤكدة 2043.وقال كريس هيبكينس، الوزير المسؤول عن التعامل مع الوضع الخاص بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم في أعقاب تأكيد عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الليلة الماضية إن الوضع "يبدو إيجابيا".