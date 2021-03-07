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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف غموض العثور على جثة مسنة متحللة فى قنا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:23 ص
جثة مسنة
جثة مسنة
قنا: إسلام البكري
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نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، في كشف تفاصيل العثور على جثة مسنة متحللة داخل منزلها بمنطقة المساكن.

وأوضحت التحريات أن الجثة متحللة لمسنة تدعي، إنصاف،ج،أ، 62 عامًا، تقطن وحدها بالمنزل، وتوفيت منذ 3 أيام نتيجة غيبوبة سكر، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الوفاة.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة متحللة داخل شقتها بمنطقة المساكن بقنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم بندر قنا، إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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