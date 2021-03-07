أسباب انسحاب المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

قال المهندس هاني ابو ريدة عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثل مصر وأفريقيا في الفيفا، إن الجهود المصرية المغربية مكنت من توحد المرشحين من أجل الكرة الأفريقية.وقال أبو ريدة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط قدمها نيابة عنه مصطفى طنطاوي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - إن المشاركة المصرية كانت مثمرة وتمثلت في حضور وفد يضم المهندس هاني أبوريدة العضو الأقدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثل مصر والاتحاد الأفريقي في الفيفا والمهندس أحمد مجاهد القائم بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.وأكد أن التعاون الوثيق بين مصر والمغرب لجمع القارة الأفريقية على أرض موريتانيا التواجد والعمل الدؤوب لإقناع كافة المرشحين من أجل أفريقيا موحدة لاختيار رئيس واحد ما بين اربعة مرشحين لمنصب كان وراءه جهد كبير.والمحصلة النهائية اثبتت نجاح الجهود المصرية المغربية وتوحدها لاطلاق مبادرة اليوم لاختيار رئيس واحد هو الجنوب أفريقي باتريس موتسبي.وكان أحمد ولد يحيى رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وأوغيستان سبنغور رئيس اتحاد الكرة السنغالي وجاك أنوما رئيس اتحاد الكرة الإيفواري قد أعلنوا مساء السبت في نواكشوط انسحابهم من أجل تغليب المصلحة العليا لكرة القدم الأفريقية.