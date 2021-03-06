العراق وإيران يتفقان على دعوة الأطراف الفاعلة بالمنطقة لاتخاذ مسار الحكمة

اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني حسن روحاني، على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الكاظمي وروحاني، حيث بحثا سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، وأشاد الطرفان بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها، وعبر الطرفان عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.بدوره.. بارك الرئيس الإيراني زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق، مشيدا بالجهود الحكومية العراقية التي أثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.وندد، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، وعبر عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.