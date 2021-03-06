سمير عبد الغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

قال رسام الكاريكاتير سمير عبد الغني، إن صديقنا عماد جمعة هو القائم بهذا العمل والفكرة أنه يعمل سكرتير لمجلة الكاريكاتير وأحد المعنيين بالكتابة الساخرة وقريب جدا من كبار فناني الكاريكاتير.وأضاف خلال فعاليات افتتاح ملتقى الكاريكاتير في دورته الرابعة: "الفكرة أنه يقوم برد الجميل عبر تأسيس هذا الملتقى، ومصر على الاستمرار والتواصل مع أسر الراحلين، والحقيقة نحن لدينا حلم لتأسيس متحف للكاريكاتير".وتابع: "ربما يكون فن الكاريكاتير في أزمة ولكن هذا الملتقى هو أحد الأذرع المهمة في مواجهة هذه الأزمة بالفعل".وأكد: "هناك رسامين عرب لهم أعمال تصل إلى 250 عمل، وهي أعمال تربط ما بين الدول العربية، والحقيقة نحن إن هذا شئ مهم جدا وضروري في التعبير عن أزماتنا المتقاربة".وفي الأخير قال: "شيء جميل أن يعود فن الكاريكاتير إلى قاعات العرض مرة أخرى".