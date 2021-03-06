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محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وليد صلاح يزور «الأهرام» ضمن جولاته الانتخابية لعضوية مجلس الصحفيين

السبت 06/مارس/2021 - 06:56 م
جولة الزميل وليد
جولة الزميل وليد صلاح
محمد جعفر
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التقى الزميل وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بعدد من الزملاء الصحفيين ببوابة الأهرام وأقسامها، خلال زيارته لها اليوم.

والتقى صلاح، رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق وأيضا التقى عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس إدارة المؤسسة ومحمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المرشحان لعضوية مجلس النقابة.

وقال صلاح: ناقشنا أوضاع المهنة وشكل الانتخابات وطرق اكتمال الجمعية العمومية 19 مارس وسبل حماية الزملاء الصحفيين أثناء التصويت وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والدور المنوط بالمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية لحماية الزملاء أثناء التصويت والفرز.

واستعرض صلاح، رؤيته وبرنامجه لعضوية مجلس النقابة، وما هو المطلوب من أعضاء مجلس النقابة المقبل.

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