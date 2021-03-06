تكثر عمليات البحث حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مع بدء موعد دفع الفواتير لشهر فبراير الماضي 2021، حيث سهلت شركة الكهرباء دفع الفواتير إلكترونيا للمواطنين، وذلك لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويستطيع المواطن الذي يريد تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عبر الرابط الآتي من هنا





ثم يختار أيقونة خدمة العملاء، والضغط على خانة تسجيل القراءة، ثم كتابة الأرقام الموجدة بالعداد بالكامل كما بالعداد، وبذلك تكون انتهيت من تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

طريق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

وحددت شركة الكهرباء عددا من الطرق لدفع فواتير الكهرباء الشهرية، وهي: الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط التالي من هنا





وأما الطريقة الثانية، يمكن سداد الفاتورة من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: مكاتب البريد، مصارى Bee، أمان، وقتى، تمام، سداد، ممكن، ضامن.









كما يمكن سداد الفاتورة بعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وصدور الفاتورة أيضا عن طريق عدد من البنوك، وهي: الأهلى، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنكCIB، بنكBlom، بنكCredit Agricol، بنك أبو ظبى الإماراتى، بنك عودة بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، وبنكNBK ، كما يمكن الدفع عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store)، هذا بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى محافظات مصر يمكن الدفع من خلالها.





وسهلت شركة الكهرباء على المواطنين دفع فاتورة الكهرباء عن طريق شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول من(App Store -Play Store).