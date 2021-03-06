رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

السبت 06/مارس/2021 - 07:52 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
نعمات مدحت
طباعة
تكثر عمليات البحث حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مع بدء موعد دفع الفواتير لشهر فبراير الماضي 2021، حيث سهلت شركة الكهرباء دفع الفواتير إلكترونيا للمواطنين، وذلك لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

ويستطيع المواطن الذي يريد تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عبر الرابط الآتي من هنا.

ثم يختار أيقونة خدمة العملاء، والضغط على خانة تسجيل القراءة، ثم كتابة الأرقام الموجدة بالعداد بالكامل كما بالعداد، وبذلك تكون انتهيت من تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

طريق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا

وحددت شركة الكهرباء عددا من الطرق لدفع فواتير الكهرباء الشهرية، وهي: الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط التالي من هنا.

وأما الطريقة الثانية، يمكن سداد الفاتورة من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير التابعة لشركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: مكاتب البريد، مصارى  Bee، أمان، وقتى، تمام، سداد، ممكن، ضامن.


كما يمكن سداد الفاتورة بعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وصدور الفاتورة أيضا عن طريق عدد من البنوك، وهي: الأهلى، بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنكCIB، بنكBlom، بنكCredit Agricol، بنك أبو ظبى الإماراتى، بنك عودة بنك الإسكان والتعمير، بنك QNB، بنك قناة السويس، وبنكNBK ، كما يمكن الدفع عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store)، هذا بجانب 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى محافظات مصر يمكن الدفع من خلالها.

وسهلت شركة الكهرباء على المواطنين دفع فاتورة الكهرباء عن طريق شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) أو تطبيق My Fawryعلى الهاتف المحمول  من(App Store -Play Store). 

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

وفاة الفنانة "المعتزلة" سوسن ربيع

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»