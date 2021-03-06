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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكهرباء: رفع قدرة خط الربط مع السودان لـ 300 ميجاوات قبل نهاية العام

السبت 06/مارس/2021 - 04:14 م
خط الربط مع السودان
خط الربط مع السودان
محمود مرعي
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  • أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء المصرية لا تتأخر في تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع نظيرتها في دولة السودان الشقيق.

وأضاف حمزة في تصريح خاص لـ"الدستور"أن خط الربط المصري السوداني في المرحلة الأولى والتي شهدت إطلاق التيار بقدرة 70 ميجاوات كربط مبدئي من إجمالي 300 ميجاوات نصل إليها في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي متوقع لها قبل نهاية عام 2021.

وأشار حمزة إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة والقيادات في السودان من أجل تقديم الدعم الفني من خلال تدريب عدد من الكوادر الفنية السودانية، كما نقوم باستكمال بعض المهمات الكهربائية التي سيتم إضافتها على الجانب السوداني من أجل الوصول إلى تعلية قدرة الخط إلى 300 ميجاوات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقي عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، في إطار زيارته الرسمية للخرطوم، اليوم السبت، وأكد الرئيس السيسي أن زيارته للسودان تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وحرص الدولة المصرية على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع السودان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أنه تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافل للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

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