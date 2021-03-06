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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البرهان»: زيارة السيسى دعم وسند حقيقيان للسودان

السبت 06/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
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أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد هي دعم حقيقي للسودان.

وقال الفريق البرهان- خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عقد اليوم السبت في العاصمة السودانية الخرطوم- "نشكر الرئيس السيسي على تلبيته الدعوة لزيارة السودان في التوقيت الحالي التي تمر به الدولة السودانية".

وأضاف أن الدولة السودانية الآن تمر بمرحلة انتقال يواجهها الكثير من المصاعب، مؤكدًا أن السودان يمر بمرحلة انتقال تحتاج إلى تضافر الجهود وإلى وقفة الأصدقاء والأشقاء، وأن هذه الزيارة تعد دعمًا حقيقيًا للسودان وسندًا حقيقيًا لثورة شعب السودان، لأنها تصب في خانة تقوية روابط الأخوة بين الدولتين التي ستنعكس على مجريات الانتقال.

وتابع "ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك ووصلنا بها إلى رؤى موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين".

وأعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن شكره وترحيبه بالرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر "على مواقفهم المشرفة والداعمة للسودان والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في السودان في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودان والعالم إلى الوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة".

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