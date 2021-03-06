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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية العاصمة تستعد لعشية سيامة الأساقفة الجدد (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 01:36 م
كاتدرائية العاصمة
كاتدرائية العاصمة
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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انتهت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديدة من استعدادتها، لتنظيم صلوات عشية سيامة الأساقفة الجدد، مساء اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقوم فريق الكشافة الكنسية بكاتدرائية العاصمة الجديدة، بتنظيم دخول وجلوس الحضور، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة بالعاصمة الجديدة خلال صلوات عشية وقداس سيامة الأساقفة الجدد.

ومن المقرر أن تقام صلوات عشية سيامة الأساقفة الجدد، في الساعة الخامسة مساء اليوم، وتعتبر هذه هي السيامة الأولى التي تتم بداخل كاتدرائية العاصمة الجديدة.

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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