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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استقبل السيسي.. أبرز المعلومات عن الفريق عبدالفتاح البرهان

السبت 06/مارس/2021 - 12:36 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
سمر عبدالله
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استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى القصر الجمهورى بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطني للبلدين الشقيقين.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، أول جهة رسمية بعد الثورة السودانية.

- ولد عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان عام 1960 في قرية قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمالي السودان.

- نشأ في أسرة دينية تدين بالولاء للطريقة الختمية، وهي إحدى الطرق الصوفية في السودان.

- تعد الطريقة الختمية الذراع الدينية للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تزعمه محمد عثمان الميرغني.

- درس البرهان المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدارس قريته، ثم انتقل في وقتٍ لاحقٍ إلى مدينة شندي ليكمل تعليمه، قبل أن ينضم للكلية الحربية السودانية ضمن ضباط الدفعة 31.

- عقبَ تخرجه فى الكلية الحربية، عمل عبدالفتاح في العاصمة الخرطوم ضمن وحدات الجيش السوداني.

- شارك البرهان في جبهات القتال في حرب دارفور، وكذا في جنوب السودان ومناطق أخرى.

- سافر فيما بعد إلى مصر، ومن ثم إلى الأردن لتلقي دورات تدريبية في مجاله العسكري، إلى أن عُيّن عام 2018 قائدًا للقوات البرية للجيش.

- شغل عبدالفتاح البرهان عدة مناصب طيلة مسيرته المهنية، حيث بدأ كجندي بقوات حرس الحدود، ثم صار قائدًا لهذا الحرس فيما بعد.

- أصبح نائبًا لرئيس أركان عمليات القوات البرية، ثم رئيس أركان القوات في الجيش السوداني، وذلك في فبراير 2018.

- شغل منصب المفتش العام للجيش لفترة من الزمن، بحلول 26 فبراير من عام 2019.

- أثناء الاحتجاجات العارمة التي عمّت البلاد، والتي طالبت بإسقاط نظام عمر البشير، تمت ترقية عبدالفتاح برهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول.

- أشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن، بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، ضمن التحالف العربي الذي تقودهُ المملكة العربية السعودية منذ عام 2015.

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