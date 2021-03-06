فرنسا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الصحة الفرنسية: "تم تسجيل 23507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 439 حالة وفاة".وبحسب بيانات الوزارة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد، 3.859.102 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 88.274 وفاة.وتعتبر فرنسا الدولة الـ8 عالميا من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.