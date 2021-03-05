رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسالة من كندة علوش لـ عمرو يوسف عبر «الدستور»: أدعمك في كل شيء

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:10 م
كندة علوش
كندة علوش
حسين الجندي
طباعة
وجهت الفنانة كندة علوش رسائل قصيرة إلى زوجها النجم عمرو يوسف، والذي يصور بشكل كبير ومكثف مسلسله الجديد "الملك أحمس"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل وهو عن رواية "كفاح طيبة" للكاتب والروائي الكبير والراحل نجيب محفوظ.

وقالت كندة لـ"الدستور"، إنها تدعم زوجها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها لا توجه له الدعم على هذا المسلسل فقط بل على كل شيء يفعله، موضحة أنه يتواجد في المنزل لأيام بسيطة نظرا لكثرة مواعيد التصوير

وتمنت كندة أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني المقبل قائلة، معقبة: "ربنا يوفقه".

ويقدم عمرو يوسف في المسلسل شخصية "أحمس" طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المناوي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

الأكثر قراءة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين