رسالة من كندة علوش لـ عمرو يوسف عبر «الدستور»: أدعمك في كل شيء

وجهت الفنانة كندة علوش رسائل قصيرة إلى زوجها النجم عمرو يوسف، والذي يصور بشكل كبير ومكثف مسلسله الجديد "الملك أحمس"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل وهو عن رواية "كفاح طيبة" للكاتب والروائي الكبير والراحل نجيب محفوظ.وقالت كندة لـ"الدستور"، إنها تدعم زوجها بشكل كبير، مشيرة إلى أنها لا توجه له الدعم على هذا المسلسل فقط بل على كل شيء يفعله، موضحة أنه يتواجد في المنزل لأيام بسيطة نظرا لكثرة مواعيد التصويروتمنت كندة أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني المقبل قائلة، معقبة: "ربنا يوفقه".ويقدم عمرو يوسف في المسلسل شخصية "أحمس" طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المناوي.