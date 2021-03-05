شرطة ويلز تتعامل مع حادث خطير أوقع ضحايا فى بريطانيا

أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.وقال متحدث باسم الشرطة: "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".كما أضاف أن طواقم الإسعاف حاضرة، لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.