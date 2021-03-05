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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:46 م
عامل نظافة فرنسي
عامل نظافة فرنسي
وكالات
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بعدما سئم من إلقاء الناس القمامة في شوارع باريس، لجأ عامل النظافة لودوفيك فرنسيسشت إلى تطبيق تيك توك لنشر رسالته: "ضعوا نفايتكم في صندوق قمامة".
اشتهر الرجل البالغ من العمر 45 عاما في فرنسا بمقاطع فيديو وهو يجمع أكوامًا من القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفًا.
ويتابع حسابه على تيك توك 59 ألف فرد، وجمع 608 آلاف "إعجاب"، وبلغ عدد مشاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات الآلاف.
وخلال عمله في حي (لِيال) بوسط باريس أمس الخميس توقف شاب عن تناول وجبته السريعة ليسأله "هل أنت رجل التيك توك؟".
قال عامل النظافة إنه كان يجمع أعقاب السجائر من حديقة الأسرة والحقائب الورقية من الشارع منذ كان في السابعة.
عمل فرنسيسشت من قبل في رعاية مرضى السرطان والتوحد، لكنه يقول إن رسالته الحقيقية هي جمع القمامة. وقال لرويترز "حلمي بسيط.. كوكب نظيف".
وأضاف أنه يعمل سبع ساعات يوميا ويحصل على راتب قدره نحو 1500 يورو (1789 دولارا) شهريا بعد استقطاع الضرائب.
وتحظر السلطات تناول الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي في ظل قيود مكافحة كورونا، مما يدفع الناس لشراء الوجبات الجاهزة وهو ما أدى إلى زيادة القمامة في الشوارع والمزيد من العمل من جانب فرنسيسشت.

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