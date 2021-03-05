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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المسرح المتنقل بأبو رماد يختتم فعالياته الثقافية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 م
المسرح المتنقل بأبو
المسرح المتنقل بأبو رماد
جمال عاشور
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحر الاحمر فعاليات برنامج المسرح المتنقل بقرية أدلديب بأبو رماد، والذى يهدف إلي وصول المنتج الثقافى لكافة شرائح المجتمع، حيث استكملت الفعاليات مسيرتها متجهة الى الشلاتين بدءا من ٢ مارس وتستمر لمدة ٣ أيام على التوالي.

بدأت الفعاليات باستكمال ورشة فنية لأطفال القرية وطباعة الإستنسل لعمل مناظر طبيعية مع المدرب عبدالرحمن أحمد، تلاه السلام الجمهوري، وعزف علي آلة الأكرديون مع عبيد سلامة.

أقيمت محاضرة بعنوان "تعزيز الهوية المصرية" أوضح خلالها أحمد محمد هاشم أن تعزيز الهوية المصرية بصفة عامة والمناطق الحدودية بصفة خاصة يعتبر مطلب مهم وأساسي لتحقيق أمن واستقرار المجتمع، وكذلك إحساس الفرد بالأمن النفسي الذي يتمثل في الثقة بالنفس وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين، والقدرة علي العطاء الناتج عن وجود بيئة إجتماعية آمنة تسودها الثقة والشعور بالانتماء والرضى والسعادة.

بالإضافة إلى عقد أمسية شعرية شارك فيها نور سعيد قصيدة بعنوان "الملائكة البيضاء" شكر فيها جيش مصر الابيض وهم الأطقم الطبية بكل مستوياتها، لما قدموه من تضحيات للمجتمع في مواجهة فيروس كورونا، أعقبها فقرة فنية قدمت من خلالها مجموعة من اهالي القرية بعض الرقصات التراثية الخاصة بهم، وفي نهاية الحفل أقيمت مسابقة ثقافية للاطفال قدمها علي عبدالغني وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

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