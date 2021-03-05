الرائد الألماني جيرست: توقعت الرفض عندما تقدمت بطلب للذهاب إلى الفضاء

قال رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست، إنه كان يتوقع الرفض عندما تقدم في عام 2008 بطلب لوكالة الفضاء الأوروبية لإرساله إلى الفضاء.وقال رائد الفضاء البالغ من العمر 44 عاما: "كنت اعتقد أن رواد الفضاء يجب أن يكونوا رجالاخارقين - وكان من الواضح لي أنني مجرد رجل عادي".وأضاف جيرست، في إشارة إلى الإحصائيات التي كان مطلعا عليها: "يتقدم آلاف الأشخاص، ويتم اختيار أربعة إلى ستة أشخاص فقط، وسيكون من الغرور للغاية الاعتقاد بأنني سأحصل بالطبع على هذه الفرصة، بل إن الأمر يتعلق على الأحرى بمنح حلمك فرصة عادلة".وتم قبول طلب الخبير الجيوفيزيائي، حيث توجه إلى محطة الفضاء الدولية في عامي 2014 و2018.ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، تبحث وكالة الفضاء الأوروبية عن رواد فضاء جدد، ويمكن للمرشحين التقديم اعتبارا من 31 مارس.وتتطلع الوكالة إلى ضم رائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية إلى فريق الاحتياط الخاص ببرنامجها "parastronaut".