ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية في يناير بفضل قوة الطلب

كشفت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعافي يناير إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7بالمئة.يأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2 بالمئة في ديسمبر.