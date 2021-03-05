ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية في يناير بفضل قوة الطلب
الجمعة 05/مارس/2021 - 10:40 ص
وكالاتطباعة
كشفت بيانات اليوم الجمعة أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعا
في يناير إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7
بالمئة.
يأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2 بالمئة في ديسمبر.
في يناير إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7
بالمئة.
يأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2 بالمئة في ديسمبر.