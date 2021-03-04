«لنعبر».. خلوة روحية لكهنة الكاثوليك فى المعادى

أدى الآباء القمامصة والكهنة الرّياضة الرّوحيّة السّنويّة، في مقرّ كُلّيّة العلوم الدّينيّة واللاّهوتيّة بالمعادي.قاد الرّياضة الرّوحيّة، في التّأمُلاّت الصّباحيّة والمسائيّة، والتي كانت بعنوان "لنعبُر"، الأنبا دانيال لُطفي، مُطران الإسماعيليّة ومُدن القناة وشرق الدلتا وسيناء على الأقباط الكاثوليك.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت رعاية وحضور الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان الإرشاد اليوميّ حول العبور من اليأس للرّجاء، من العبوديّة للحُريّة، من الموت للحياة، والعُلّيّة؛ وقت الخلوة الشّخصيّ، والسّراج؛ قنديل الرّوح القدس، وعُلّيّة صهيون.وتابع: "تخلّلت الرّياضة أوقات سجود، وصلوات جماعيّة ومشاركات روحيّة، هذا فضلا عن القدّاس اليوميّ، الذي كان يُرفع على نيّة المطرانيّة ورعاياها وكلّ أنشطتها، والسلام في العالم ولا سيّما وطننا العزيز مصر. وأن يحفظ الله الجميع من شرّ هذا الوباء".