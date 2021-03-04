معلم لغة إيطالية: امتحان الثاني الثانوي أسئلته سهلة ومباشرة

قال مدحت غانم، معلم لغة إيطالية، إن امتحان مادة الإيطالي للصف الثاني الثانوي، اليوم، كانت أسئلته مباشر وسهلة ولا يوجد فيها تعقيد.وأضاف «غانم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لا يوجد شكاوي اليوم من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية سواء كان فرنساوي أو إيطالي أو ألماني.وخاض اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الاجنبية الثانية وامتحان علم النفس.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.