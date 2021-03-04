تداول إجابات علم النفس والاجتماع لـ«تانية ثانوي» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، إجابات الامتحان الإلكتروني لمادة علم النفس والاجتماع، الذي يؤديه الطلاب حاليا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، باللجان، عبر تطبيق تليجرام.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن علاج الغش في الامتحانات، يحتاج إلى وعى مجتمعي عميق، ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم ويحتاج أيضًا توعية إعلامية.وأضاف وزير التربية والتعليم: من الواضح أن الغش في امتحانات صفوف النقل وتحديدا الصفين الأول والثاني الثانوي التي تتم حاليا، هو اختيار الشخص الذي لا يريد التعلم.وأكد في تصريحات صحفية، أن كل طالب وطالبة قاموا بالغش في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيعانون لاحقا في امتحانات الثانوية العامة، حيث أن أساليب الغش لن تكون متاحة بأي حال من الأحوال في امتحانات الثانوية العامة، والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه، وسيكون تصحيحها إلكترونيا بدون أى تدخل بشري.