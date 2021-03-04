إيبارشية طنطا تفتتح معرض الملابس الخيري اليوم

تفتتح إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فعاليات معرض الملابس السنوي الخيري، بيد الأنبا بولا مطران الإيبارشية.ويقام المعرض على مدار أسبوع، وذلك بكاتدرائية القديس مارجرجس وشهداء طنطا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.