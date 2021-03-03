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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك يعتذر بعد مزاعم تحرش جنسى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:55 م
أندرو كومو حاكم
أندرو كومو حاكم نيويورك
وكالات
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اعتذر أندرو كومو حاكم نيويورك الأربعاء مجددا بعد ظهور اتهامات بأنه تحرش بنساء شابات قائلا إنه
سيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي "أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح. كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق، وأشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه".

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