حاكم نيويورك يعتذر بعد مزاعم تحرش جنسى

اعتذر أندرو كومو حاكم نيويورك الأربعاء مجددا بعد ظهور اتهامات بأنه تحرش بنساء شابات قائلا إنهسيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم.وأضاف كومو في مؤتمر صحفي "أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح. كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق، وأشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه".