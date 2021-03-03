«تعليم القاهرة»: تحصد 3 مراكز بمسابقة الطفولة وإلاذاعة المدرسية

حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية، تحت شعار «طفولة آمنة».أقيمت المسابقة يوم 20 ديسمبر 2020، بإدارة مصر القديمة بمدرسة المعهد العلمي إعدادية بنين، وشارك في المعرض إدارات تعليم القاهرة المختلفة.وحصدت الإدارات التعليمية شرق مدينة نصر بالمركز الأول في الإذاعة المدرسية بمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، والمركز الرابع إدارة مصر القديمة «مدرسة مصر الذكية الرسمية الإبتدائية».كما تألقت القاهرة فى مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية 20202021، وحصدت المركز الثاني تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وسامية محمود موجه عام الصحافة بالقاهرة.وتقدم محمد عطية، مدير المديرية، بالتهنئة والشكر لأسرة صحافة القاهرة، والطلبة المشاركين، على الجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأشار «عطية»، إلى أن النجاح والانجاز وتحمل المسئولية في ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة، وحثهم على الاستمرار والمحافظة على التميز في إنجاز العمل.