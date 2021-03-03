سلوى عثمان: أشارك في «الاختيار 2» كضيفة شرف

كشفت الفنانة سلوى عثمان، أنها تخوض سباق رمضان المقبل من خلال المشاركة في عملين دراما الأول مع المخرج محمد سامي، حيث تشارك بدور أم الفنانة مي عمر داخل أحداث المسلسل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع محمد سامي من جديد.وأكدت لـ"الدستور"، أنها تتفائل بالعمل معه، كما كشفت عن مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" مع المخرج بيتر ميمي، حيث تقدم أحد الشخصيات كضيفة شرف، مؤكدة أن المسلسل يعتمد على الأبطال الرجال نظرًا لطبيعتها وتحمست للمشاركة فيه بسبب قيمته الكبيرة.