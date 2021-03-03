وزير الصحة الألماني يتوقع التوصية بلقاح أسترازينيكا لكبار السن

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات حول وباء كورونا، اليوم الأربعاء، عن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.وأوضح شبان أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم التصريح بإعطاء اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يرجع إلى بيانات واردة من اسكتلندا وإنجلترا.وكشف شبان أن اللجنة الدائمة للتطعيم بصدد اتخاذ القرار النهائي في الوقت الراهن، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة توصي حتى الآن بإعطاء لقاح أسترازينيكا للشريحة العمرية بين 18 و64 عاما فقط، نظرا لعدم كفاية بيانات الدراسات التي تفيد بفعالية هذا اللقاح للشريحة العمرية الأكبر.كان شبان صرح في القناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه آر دي)، صباح اليوم، بأنه طلب إلى اللجنة تعديل توصياتها، وذلك نظرا لورود دراسات جديدة.