البنتاجون: وفاة أمريكي في قصف قاعدة عين الأسد بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الأربعاء، وفاة مقاول مدني أمريكي بسبب قصف قاعدة عين الأسد الموجودة بالعراق بعد إصابته بنوبة قلبية.وأوضحت وزارة الدفاع في بيان مساء اليوم أنها لا يمكنها أن تتهم أي طرف في الوقت الحالي باستهداف قاعدة عين الأسد وأن التحقيقات ما زالت جارية.وأضافت: "نقف على أهبة الاستعداد عند الحاجة لمساعدة شركائنا العراقيين أثناء التحقيق بقصف قاعدة عين الأسد".ونفى البنتاجون وقوع إصابات حتى الآن في صفوف الجنود الأمريكيين جراء قصف قاعدة عين الأسد.وأوضح البنتاجون أنه تم إطلاع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على استهداف قاعدة عين الأسد وهو يراقب الوضع عن كثب.وأكدت الدفاع الأمريكية أن الدلائل الأولية تشير إلى أن نحو عشرة صواريخ أطلقت نحو قاعدة عين الأسد.