الصحة العالمية: انتهاء جائحة كورونا بنهاية العام «غير واقعى»

أكد الدكتور مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن من السابق لأوانه وغير الواقعي الاعتقاد بأن الوباء قد ينتهي بحلول نهاية العام.وقال الدكتور رايان، إن التركيز الوحيد للعالم في الوقت الحالي يجب أن يجعل انتقال فيروس كورونا منخفضًا قدر الإمكان، وذلك وفقًا للتقرير الذى نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني.وأضاف رايان، أن وصول اللقاحات مؤخرًا للدول يمكن أن يساعد على الأقل في تقليل حالات دخول المستشفى والوفاة بشكل كبير.وتابع: "إذا كنا أذكياء، فيمكننا الانتهاء من الاستشفاء والوفيات والمأساة المرتبطة بهذا الوباء"بحلول نهاية العام، وليس القضاء علية نهائيًا لأنه أمر مستحيل".وأوضح رايان أن منظمة الصحة العالمية طمأنت من البيانات الناشئة التي تظهر أن العديد من اللقاحات المرخصة، حيث إنها تساعد في الحد من انتشار الفيروس القاتل.وفي حديثه لـ"الديلي ميل"، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المؤسف أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في بعض البلدان الغنية ضد فيروس كورونا قبل العاملين الصحيين المعرضين للخطر في البلدان النامية.وأضاف إن التطعيمات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، المدعومة من الأمم المتحدة بدأت هذا الأسبوع في غانا وساحل العاج، لكنه أعرب عن أسفه لأن هذا حدث بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا في تطعيم سكانها.ونوه رايان، أن منظمة الصحة العالمية تعمل من أجل فهم أفضل لسبب زيادة الحالات، لكن يبدو أن هذا الجزء من هذا الارتفاع يرجع إلى تخفيف إجراءات الصحة العامة.