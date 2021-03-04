رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الصحة العالمية: انتهاء جائحة كورونا بنهاية العام «غير واقعى»

الخميس 04/مارس/2021 - 04:48 ص
مايكل رايان
مايكل رايان
إسلام جمال
طباعة
أكد الدكتور مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن من السابق لأوانه وغير الواقعي الاعتقاد بأن الوباء قد ينتهي بحلول نهاية العام.

وقال الدكتور رايان، إن التركيز الوحيد للعالم في الوقت الحالي يجب أن يجعل انتقال فيروس كورونا منخفضًا قدر الإمكان، وذلك وفقًا للتقرير الذى نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

وأضاف رايان، أن وصول اللقاحات مؤخرًا للدول يمكن أن يساعد على الأقل في تقليل حالات دخول المستشفى والوفاة بشكل كبير.

وتابع: "إذا كنا أذكياء، فيمكننا الانتهاء من الاستشفاء والوفيات والمأساة المرتبطة بهذا الوباء"بحلول نهاية العام، وليس القضاء علية نهائيًا لأنه أمر مستحيل".

وأوضح رايان أن منظمة الصحة العالمية طمأنت من البيانات الناشئة التي تظهر أن العديد من اللقاحات المرخصة، حيث إنها تساعد في الحد من انتشار الفيروس القاتل.

وفي حديثه لـ"الديلي ميل"، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المؤسف أن يتم تطعيم البالغين الأصغر سنًا والأكثر صحة في بعض البلدان الغنية ضد فيروس كورونا قبل العاملين الصحيين المعرضين للخطر في البلدان النامية.

وأضاف إن التطعيمات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، المدعومة من الأمم المتحدة بدأت هذا الأسبوع في غانا وساحل العاج، لكنه أعرب عن أسفه لأن هذا حدث بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا في تطعيم سكانها.

ونوه رايان، أن منظمة الصحة العالمية تعمل من أجل فهم أفضل لسبب زيادة الحالات، لكن يبدو أن هذا الجزء من هذا الارتفاع يرجع إلى تخفيف إجراءات الصحة العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-3-2021

31 إصابة بكورونا فى مصنع لحوم بالمأنيا

ألمانيا ستسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عامًا

باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

فوق قطع الزجاج المكسورة.. أغرب رقصات نجوى فؤاد

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى

بدء موسم جديد لمسرحية «أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية