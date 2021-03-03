نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة، ورافقه الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية، والدكتور أشرف زعلول، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أشرف أحمد محمود، مدير الكلية.وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة تعد كلية فريدة في نوعها في الجامعات المصرية، والشرق الأوسط.