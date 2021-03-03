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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ماذا لو؟».. معرض فني لـ أحمد العسقلاني بجاليري ديمي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:17 م
جاليري ديمي
جاليري ديمي
جمال عاشور
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يفتتح النحات أحمد عسقلاني معرضه الجديد "ماذا لو؟" وذلك يوم الأحد القادم 7 مارس 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري ديمي بالزمالك، ويُخصص الجاليري جزءًا من المبيعات لصالح مؤسسة أهل مصر الخيرية.

يقول الفنان محمد دمراوي مدير الجاليري: "تتسم أعمال الفنان المتميز أحمد عسقلاني بأسلوبه الواقعي التأملي وقدرته على الحبكة الفنية في إطار السهل الممتنع الذي يُشعرك بسيطرته على الخامة لإعادة صياغتها منصهرة مع الفكرة وتعظيم جمالياتها فيما تتمتع به من براءة وسلاسة في هذا المزج بين التذوق والحس الشخصي وبين البعد الثقافي أو التاريخي.. ماذا لو.. عرض جديد للفنان أحمد عسقلاني يستمر من خلاله في إدهاشنا برؤاه وعالمه الخاص، تشعر معه بعظمة الفكرة وقدرة الفنان على إعادة صياغة أعمال فنية مرسومة إلى شكلها المجسم والمنحوت بعبقرية.. حيث يأخذنا إلى عالم ليوناردو دافنشي الرائع وتستطيع أن تلمس بيديك الموناليزا وتحمل شعلة تمثال الحرية وتتجاذب أطراف الحديث مع المفكر رودان وتعيش وتقاوم الرياح مع المثال محمود مختار وتبحر معه في خيال سيلفادور دالي."

فكرة العرض كما جاءت على لسان "عسقلاني".. ماذ لو.. تبدلت الأدوار في عالم أصبح صغيرًا جدًا في وقتنا الحالى بالرغم من قله الأهتمام عامة للناس بالفن التشكيلي فهناك قلة حظيت بجزء كبير من الاهتمام لذلك لو كانت الأدوار متبادلة كلٌ مكان الآخر فهل من الممكن أن تصل أعمال الفنانين من العالم الثالث إلى ما وصلت إليه أعمال بعض الفنانين العالمين؟ هل من الممكن إذا كان بيكاسو مصري هل كانت وصلت أعماله للعالمية أو لو كان أحمد عسقلانى أوروبي هل كان الوضع مختلف بنفس القوة؟".

يعتبر أحمد عسقلاني من أشهر النحاتين المعاصرين في مصر، شارك في معارض فردية وجماعية محليًا ودوليًا، يشتهر بأسلوبه الفريد فضلًا عن استخدامه للمواد التقليدية في أعماله، وعادةً ما تكون أعمال عسقلاني مستوحاة من جذوره المصرية، ولكن مجموعته الأخيرة من المنحوتات تقدم تعليقًا ساخرًا على أصول الأعمال الفنية الشهيرة، ويستمر المعرض حتى 7 أبريل.

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