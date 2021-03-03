انهيار صادرات ألمانيا للولايات المتحدة وتعافيها مع الصين

أثقلت أزمة كورونا أعمال المصدرين الألمان في أهم أسواق المنتجات الألمانية، الولايات المتحدة والصين، بدرجات متفاوتة في العام الماضي.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، التي تضررت بشدة من الجائحة، تراجعت بنسبة 12.5% إلى 103.8 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2009، عندما انخفضت الصادرات الألمانية إلى هناك بنسبة 23.9%.وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا بضائع بقيمة 9ر95 مليار إلى الصين العام الماضي، بتراجع قدره 0.1% مقارنة بعام 2019، وعقب الركود في بداية عام 2020، ارتفعت صادرات السلع الألمانية للصين مجددًا في الربعين الثالث والرابع.