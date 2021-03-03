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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الامتحان المجمع متعدد التخصصات لطلاب «أولى إعدادي»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:58 ص
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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بدأ منذ قليل، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، لطلاب الصف الأول الإعدادي، على مستوى الجمهورية، والذي يعقد بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن اقتراحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

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