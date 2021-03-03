بالكمامات.. توافد طالبات «أولى ثانوي» على لجان الامتحان بمطروح (فيديو)

توافدت طالبات الصف الأول الثانوي بمطروح، على مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة، حيث سيؤدي طلاب مطروح الامتحانات اليوم الأربعاء في مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.والتزمت طالبات مطروح بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات قبل دخولهم اللجان للوقاية من كورونا.وأوضح محافظ مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.