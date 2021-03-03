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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا: انخفاض عدد المرحّلين في 2020

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:32 ص
المرحّلين
المرحّلين
وكالات
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رحّلت ألمانيا في عام 2020 أقل من نصف عدد الأشخاص الذين رحلتهم في 2019.

وأظهرت البيانات التي قدمت للمشرعين من حزب اليسار أنه تم تسجيل عشرة آلاف و800 عملية ترحيل العام الماضي. وفي عام 2019، تم ترحيل 22 ألفا و97 شخصا.

وكانت جورجيا وألبانيا صاحبتي النصيب الأكبر في ترحيل مواطنيهما العام الماضي، بمعدل 928 و926 شخصا على الترتيب، تليهما صربيا ثم فرنسا.

وبموجب اتفاقية دبلن، يُعاد المهاجرون عموما إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي سافروا عبرها.

وتم ترحيل ما يقرب من تسعة آلاف شخص جوا، وحوالي 1780 شخصا برا وحوالي 50 شخصا بحرا. وكان ما يقرب من 23% من النساء وما يقرب من 18% من القُصّر.

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