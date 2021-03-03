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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية تحقق في وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:26 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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ذكرت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها تحقق في وفاة شخصين ذكرت تقارير إعلامية أنهما توفيا في غضون أيام من تلقيهما لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن أعراضا منها ارتفاع شديد في درجة الحرارة ظهرت على مصاب بمرض في الأوعية الدموية بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا.

وأضافت أنه نُقل إلى مستشفى أكبر أمس الثلاثاء من دار رعاية كان يعالج فيها، لكنه توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض تسمم الدم والالتهاب الرئوي.

وأفادت الوكالة بأن المريض الآخر في العقد الخامس من العمر ويعاني من اضطرابات في القلب والسكري وتوفي اليوم بعد تعرضه لعدة نوبات قلبية، وذلك بعد تلقيه اللقاح نفسه قبل يوم.

وأبلغ مسؤول بالمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رويترز بأنها تحقق في سبب الوفاتين، دون أن يخوض في تفاصيل تقرير يونهاب أو يؤكده.

وقالت متحدثة باسم أسترازينيكا في سول إن الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.

وبدأت كوريا الجنوبية تطعيم شعبها الأسبوع الماضي. وبحلول الليلة الماضية، كان 85904 قد حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا و1524 على لقاح فايزر.

وسجلت كوريا الجنوبية 444 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 344 يوم الاثنين، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 90816، بينما توفي 1612 مصابا بالفيروس.

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