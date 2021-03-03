منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لرواية «الأحمر والأسود»

صدرت حديثًا، طبعة جديدة عن منشورات الجمل للنسخة العربية لرواية "الأحمر والأسود"٬ للكاتب الفرنسي ستندال.وكانت الرواية قد صدرت في مجلدين لأول مرة بالفرنسية في العام 1830، وصنفت ضمن أفضل 100 كتاب في كل العصور، وهي رواية نفسية تاريخية.تدور أحداث رواية "الأحمر والأسود" حول محاولات شاب من الريف الفرنسي يسعى إلى الارتقاء اجتماعيا على نشأته المتواضعة من خلال جمعه بين المواهب، والعمل الجاد، والخداع، والنفاق، وفي النهاية يسمح لعواطفه أن تخونه.يشير عنوان الرواية إلى التوتر بين المصالح الدينية والعلمانية لبطل الرواية، كما يشير إلى شقي الرواية، الأول التصوير النفسي لبطل الرواية الرومانسي جوليان سوريل، والثانى هو الهجاء التحليلي والاجتماعي للنظام الاجتماعي الفرنسي تحت استعادة حكم أسرة البوربون.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "اتهم وهو الليبرالي بأنه عميل فرنسي للبوليس النمساوي٬ فعاد إلي باريس، حيث نشر كتابه عن الحب الذي لم تتجاوز مبيعاته عشرين نسخة خلال عشرة أعوام كاملة.عمل هذا العاشق لشكسبير والمحب لبريطانيا٬ والذي كان يضيف منذ مراهقته في كتاباته الخاصة بعض التعابير الإنجليزية٬ متعاونا مع المجلات اللندنية.أصابته روايته الأولى "أرمانس" التي صدرت سنة 1837 والتي شكلت فشلا جديدا بعض من خيبة أمل٬ وأصدر في العام 1830 رواية الأحمر والأسود التي شكلت فشلا آخر وإهانة جديدة.