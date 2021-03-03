أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

كانت الفنانة نورا تقوم ببطولة فيلم "الحب في طريق مسدود"، وفوجئ منتج الفيلم بعد تصوير المشاهد الأولية أنها تتسبب في تعطيل تصوير الفيلم بالأيام، وكلما اتصل بها أحدهم تؤكد أنها لن ترجع للتصوير، إلا بشرط واحد، حسبما ذكرت مجلة "الموعد" في تقرير لها.وذكر التقرير أن الفنانة نورا اشترطت أن يتعاقد المنتج مع الخياطة الخاصة بها لتلازمها أثناء التصوير، ولأن المخرج يريد أن يعمل ولا يريد أن يوقف التصوير فقد نزل على أوامر النجمة الصاعدة وتعاقد مع خياطتها.وفي الأخير ذكر التقرير أن كبار النجمات يتعاقدن مع سيناريست معين لقصصهن، أو كوافير معين لشعرهن، أو مدير تصوير معين ولكن كانت نورا صاحبة أول سابقة في التعاقد مع الخياطة خاصتها.