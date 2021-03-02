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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرئاسي» وحكومة ليبيا يطالبان بالكشف عن رشاوى الحوار السياسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:27 م
محمد المنفي
محمد المنفي
محمد عمر
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طالب المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بسرعة الكشف عن تحقيقاتها حول مزاعم الرشاوي بملتقى الحوار السياسي.

وأكد المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التزامهما المطلق بتعهداتهم المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد قانونيا وقضائيا.

وشدد الرئاسي والحكومة الجديدان في بيان مشترك مساء اليوم على عدم السماح لمن تورطوا في الفساد من تولي أي مسؤولية وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم.

ونوه البيان بأن الرئاسي وحكومة الوحدة لن يسمحا للمعرقلين بإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الليبيين نحو دولة كريمة.

يذكر أن تقارير أجنبية تحدثت عن إثبات تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وقوع عمليات رشاوى لأعضاء الحوار السياسي الليبي في تونس من أجل التصويت لصالح قائمة حكومة الدبيبة.

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