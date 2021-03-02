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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: الحكومة ملتزمة بتوفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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نفى حزب حماة الوطن ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون الموارد المائية والري، بزعم بيع المياه للفلاح وإن كل ذلك شائعات يرددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام.

وأكد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ الممثلين للشعب أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.
وناشد الحزب جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة حالة من اللغط والبلبلة في أوساط المواطنين.

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