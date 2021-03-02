رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الهيروين» يسجن عاطل 10 سنوات بالقاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:59 م
الهيروين
الهيروين
نجلاء رفاعي
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة كمية من مخدر هيروين قبل ترويجها على عملائه.

تعود أحداث الواقعة، أثناء تفقد دورية شرطية، الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم.

بتفتيشه عثر معه لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قراراها المتقدم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

الصور

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

الأكثر قراءة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»