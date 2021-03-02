«الهيروين» يسجن عاطل 10 سنوات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة كمية من مخدر هيروين قبل ترويجها على عملائه.تعود أحداث الواقعة، أثناء تفقد دورية شرطية، الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم.بتفتيشه عثر معه لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قراراها المتقدم.