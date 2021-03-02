الاحتلال يعتقل رئيسة مركز نسوي بشعفاط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رئيسة مركز نسوي مخيم شعفاط، عضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقا، جهاد أبو زنيد، من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان من المخيم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وداهمت المركز النسوي للمخيم واعتقلت رئيسته أبو زنيد، اقتادتها إلى غرف التحقيق في مركز المسكوبية.