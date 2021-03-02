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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اتعلم تفتكر» أحدث إصدارات ابن سينا للنشر للكاتب عمرو العزب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:30 م
كتاب اتعلم تفتكر
كتاب اتعلم تفتكر
نضال ممدوح
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صدر حديثًا كتاب بعنوان "اتعلم تفتكر" للكاتب المصري عمرو العزب، الصادر عن دار نشر ابن سينا للنشر والطباعة، وتوزيع مكتبات مدبولي بالقاهرة.

و أوضح الباحث عمرو العزب أن الكتاب يناقش قضية نسيان المعلومات بعد قراءة كتاب جديد، وعدم التركيز وأننا معظم الوقت لا تتذكر أماكن أشياء نحتاجها، أو عند مقابلة شخص شاهدناه من قبل نتذكر شكله لكن لا نتذكر اسمه.

ويوضح المؤلف أن كثيرا من الأشخاص يعانون من هذه المشاكل، فمن الممكن أن تذاكر دروسك بشكل جيد مع استيعاب المعلومات لكن تتعرض لنسيانها بعد فترة قصيرة، أيضًا الموضوع غير مرتبط بالمذاكرة فقط لكن قد تعاني من النسيان وعدم التركيز بشكل عام، فمن الممكن نسيان أشياء مثل أماكن المفاتيح وأماكن الهاتف وغيرها، بالإضافة لبعض المواقف الاجتماعية التي تتعرض فيها لإحراج، مثل أن تقابل شخص قابلته من قبل ولكن لا تتذكر اسمه على الإطلاق، وقتها قد تنتهي علاقتك به قبل أن تبدأ.

و يشير المؤلف أنه في العصر الحالي نحن في عصر المعلومات، معظم الأشخاص تستقبل يوميًا الكثير من المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مرتبطة بالعمل أو الحياة الشخصية أو المواقف الاجتماعية، ما يساعد على تميزك عن غيرك في هذا العصر هو التعلم المستمر وحتى تتعلم بشكل مستمر فأنت بحاجة إلى ذاكرة تستوعب فيها هذه المعلومات الجديدة، لهذا السبب من أهم المهارات التي تحتاج تطوير حالًيا هي تطوير وتحسين الذاكرة.

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